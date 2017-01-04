Başbakan'dan esnafa müjde!

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da esnaf ve zanaatkarlara seslendi.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''Bizim esnafımız dünyada benzeri görülmeyen bir geleneğe sahip. Yaklaşık 100 yıllık geçmişimizde ekonomimizin bel kemiği olmuştur.

Türkiye ekonomik krizleri aşabildiyse burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. 2002'den beri gerçekleştirdiğimiz atılımlarda sizin katkınız çok büyüktür.

ŞARTLARA UYAN HER ESNAFA FAİZSİZ KREDİ

Esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek verildi. Bunun için bir kaynak var. 2016 yılı için 15 bin esnafa bu imkan tanıdık. Müracat 250 bine dayanmış. Ne yapmamız lazım. Vatandaş şunu bilmez, kardeşim ben 15 bin kiye vereceim niye bu kadar müracat ettiniz diyemeyiz?

Bunun bazı şartları var. Şartları kim tuttuyorsa vereceğiz.Bu kaynak 15 binin üzerine çıkacak. Gerekirse başka taraflardan alacağız. Bunun bir planlaması var tabi. İncelenecek, başka imkanlardan faydalanmıyorsa, bunlar gözden geçirilecek.

Faizsiz kredi uygulama kapsamında 48.355 esnafa 1.5 milyar lira dağıtmışız.

Sur'da zarar gören esnafa 50 bin liralık faizsiz kredi veriyoruz.

AHİLİK FONU

Ahilik fonu, bugünkü toplantının konusu. Ahilik ben değil biz demek. Ahilik ve esnaf fonu kuruyoruz.

İşler her zaman iyi gitmez. Günün birinde işsiz kaldınız, dara düştünüz, ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. İşte yardım alabikleceğiniz esnaf ve ahilik fonu var.

Bu fon devlet ve milltin birlikte elini taşın altına koymasıyla oluşuyor. Yaniz siz iki koyun bir de biz diyoruz. Böylece bu paralar biriksin.

Talep esnaf temsilcilerinden geldi, biz de talebin doğru bir talep olduğunu değerlendirdik. 1.5 ay gibi bir sürede olgunlaştırdık. Bu düzenlemeyi de çok kısa bir süre içerisinde genel kurula getireceğiz.



