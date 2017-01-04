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Tıbbi cihaz tanıtımına para cezası uygulanacak

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Tıbbi cihaz tanıtımına para cezası uygulanacak
Reklam Kurulu, yönetmeliğe aykırı şekilde bazı tıbbi cihazların tanıtımının yapılması durumunda, idari para cezası da uygulayacak
Tıbbi cihaz tanıtımına para cezası uygulanacak Tıbbi cihaz tanıtımına para cezası uygulanacak Tıbbi cihaz tanıtımına para cezası uygulanacak

Reklam Kurulu, varis çorabı, şeker  ölçüm cihazı ve numaralı gözlük camlarının aralarında bulunduğu bazı tıbbi  cihazların, yönetmeliğe aykırı tanıtımında idari para cezası uygulama kararı  aldı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kurula, geçen yıl tıbbi cihaz  tanıtımlarına ilişkin tüketicilerden 80 şikayet geldi. Tüketici şikayetleri  üzerine inceleme başlatan Kurul, internet sitelerini tespit ederek söz konusu  reklamlarla ilgili durdurma cezası uyguladı.
 
Kurul, yönetmeliğe aykırı tıbbi cihaz tanıtımı önlemek için "durdurma"  cezasının yanı sıra "idari para cezası"nı da etkin olarak uygulama kararı aldı.
 
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre, sağlık  meslek mensuplarının kullanması gereken ve geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi  cihazların reklamının yapılması yasaklanıyor, bunların dışında kalan cihazların  reklamına ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla izin veriliyor.
 
Söz konusu yönetmelik kapsamında, diş macunu, diş protez bakım  ürünleri, hasta altı bezi, yara bandı, pamuk, ağız çalkalama suyu ve nefes açıcı  burun bantlarının da aralarında bulunduğu 10 tıbbi malzemenin dışındakilerin,  gazete, radyo, televizyon, telefon ve internet aracılığıyla veya kapıdan satışı  yapılamıyor.
 
Kurul, piyasaya arz edilen varis çorabı, ev tipi nebulizatör (buhar  cihazı), kan şekeri ölçüm cihazı, numaralı gözlük camı, kontakt lens ve gözlük  çerçevelerinin de aralarında bulunduğu tıbbi cihazların, gazete, radyo,  televizyon, telefon ve internet aracılığıyla veya kapıdan tanıtılmasına ve  satılmasına idari para cezası uygulayacak.
 
Reklam Kurulu, söz konusu ihlal ilk kez yapıldığında 6 bin 34 liradan  241 bin 413 liraya kadar idari para cezası uygulayabiliyor. İhlalin bir yıl  içinde tekrarı halinde ise ceza on kat artırılabiliyor.

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