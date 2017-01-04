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Telefon satışları rekor kırıyor

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Telefon satışları rekor kırıyor
Haftalık telefon satışları 420 binin üzerine çıktı. Bu rakam, haftalık bazda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam oldu.
Telefon satışları rekor kırıyor Telefon satışları rekor kırıyor Telefon satışları rekor kırıyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi ``Haftalık telefon satışları 420 binin üzerine çıktı. Bu rakam, haftalık bazda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam ve bir rekor`` dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi  Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi,  haftalık 300 bin adedin altına düşen telefon satışlarında 2016'nın son 2  haftasında yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandığını belirterek, "Bu yüzde 40'lık  artışla haftalık telefon satışları 420 binin üzerine çıktı. Bu rakam, haftalık  bazda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam ve bir rekor." dedi. 

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl içerisinde döviz  kurlarında yaşanan artışların özellikle kasım ayından itibaren telefon  fiyatlarına yansımaya başladığını anımsattı.

Bu fiyat artışlarının her hafta parça parça gerçekleştiğini aktaran  Ekşi, "Halen de devam ediyor." dedi. Ekşi, yıl içinde TRT bandrol ücretindeki yükseliş ve artan kurların  fiyatlara yansıması ile haftalık 300 bin adedin altına düşen telefon satışlarında  yılın son iki haftasında yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandığını dile getirdi.

"Bu yüzde 40'lık artışla haftalık telefon satışları 420 binin üzerine  çıktı." diyen Ekşi, bu rakamın haftalık bazda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek  rakam ve bir rekor olduğunu ifade etti.

Ekşi, satışlardaki bu ani sıçramanın olası ÖTV zammından ve yaşanan  kur artışlarının fiyatlara daha fazla yansımasından etkilenmek istemeyen  tüketicilerin alımlarını öne çekmesinden kaynaklandığına işaret ederek, sözlerine  şöyle devam etti:

"Aslında tüketiciler haksız da sayılmazlar, zira ÖTV zammı beklentisi  piyasalarda halen hakim. Eski maliyetli stoklarından ya da kendilerini kur  artışına karşı hedge etmelerinden dolayı; kur farkını fiyatlarına tam olarak  yansıtmamış üreticilerin de bulunduğunu değerlendirecek olduğumuzda, fiyatlardaki  artışların devam etmesi pek de sürpriz olmayacaktır."

YILIN EN FAZLA SATIŞ YAPILAN AYI ARALIK

MOBİSAD verilerine göre Türkiye'de 2016 yılında toplamda 14 milyon 988  bin telefon satışı gerçekleştirildi.

Bu dönemde aylık en yüksek satış rakamı 1 milyon 475 bin ile aralık  ayında gerçekleşirken, ikinci en yüksek satış 1 milyon 325 bin ile mayısta,  üçüncü en yüksek satış ise 1 milyon 298 bin ile ocakta kaydedildi.

Telefon satışlarında yılın tamamında en düşük performans 1 milyon 142  bin ile mart ayında gerçekleştirilirken, bu ayın hemen ardından 1 milyon 155 bin  ile nisan, 1 milyon 175 bin ile de eylül geldi.

Aynı dönemde  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe  girişiminin yaşandığı temmuz ayında 1 milyon 292 bin, haziranda 1 milyon 277 bin,  ekimde 1 milyon 257 bin, ağustosta 1 milyon 235 bin, kasımda 1 milyon 182 bin,  şubatta ise 1 milyon 175 bin telefon satışı yapıldı.

Öte yandan MOBİSAD, 2016 yılı satış adetlerine, yaklaşık 2 milyon  tahmini kaçak cihazın dahil edilmediğini bildirdi.

Bu arada kaçak satışlardan arındırılmış toplam telefon satışları 2015  yılında 15 milyon 320 bin, 2014'te 13 milyon 580 bin, 2013'te ise 11 milyon 870  bin olmuştu.

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