Savunmadaki ihracat 5 yılda 2'ye katına ulaştı

İhracatta son yıllarda yakaladığı büyüme performansını 2016'da da sürdüren savunma ve havacılık sanayisi, 1,68 milyar dolarlık ihracata imza attı.

İhracatta son yıllarda yakaladığı büyüme performansını 2016'da da sürdüren savunma ve havacılık sanayisi, 1,68 milyar dolarlık ihracata imza attı. Son 5 yılda ihracatını 2'ye katlayan sektör, bu dönemde 7,6 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin geçici ihracat verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 arttı. Böylece 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar olan savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 1 milyar 677 milyon 513 bin dolara çıktı.

Savunma ve havacılık sektörü, 2011'de 883 milyon 845 bin, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin dolar ihracat yaptı.

Son 5 yılda ihracatını yaklaşık 2'ye katlayan sektör, söz konusu dönemde 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün ihracat performansında ve kurda yaşanan artış, savunma ve havacılığın Türk lirası bazındaki ihracat rakamında ise geçen yıl yüzde 12,65'lik büyüme getirdi. İhracat rakamını 2015'te 4 milyar 499 milyon 119 bin liraya çıkaran savunma ve havacılık sektörü, geçen yıl da 5 milyar liralık sınırı aştı. Sektörün geçen yılki ihracatı 5 milyar 68 milyon 102 bin lirayı buldu.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı geçen yıl en yüksek seviyeye 212 milyon 853 bin dolarla aralık ayında ulaştı. Sektörün ihracatının en az seviyeyi gördüğü temmuz ayında ise bu miktar 97 milyon 285 bin dolar oldu.

İhracatın rotası

Geçen yıl sektörün yaptığı ihracatın yaklaşık üçte biri ABD'ye yapıldı. Bu ihracatın ekonomik büyüklüğü 587 milyon 240 bin doları buldu.

ABD'yi, 185 milyon 236 bin dolarla Almanya, 99 milyon 422 bin dolarla Malezya, 83 milyon 617 bin dolarla Azerbaycan izledi. İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Tunus bu alanda öne çıkan ülkeler oldu.

Sektörün ihracatında en dikkati çekici artış Hindistan'da yaşandı. Bu ülkeye 2015'te 235 bin dolarlık savunma ve havacılık ihracatı yapılırken, geçen yıl bu rakam 47 milyon 374 bin dolara ulaştı.