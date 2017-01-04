04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Ünlü işadamı Orhan Aslıtürk gözaltına alındı!

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İşadamı Orhan Aslıtürk, Kırklareli'nde gözaltına alındı.
Ünlü işadamı Orhan Aslıtürk gözaltına alındı!
Ünlü işadamı Orhan Aslıtürk gözaltına alındı! Ünlü işadamı Orhan Aslıtürk gözaltına alındı! Ünlü işadamı Orhan Aslıtürk gözaltına alındı!

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Orhan Aslıtürk gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Aslıtürk'ü gözaltına aldı.

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"Dolandırıcılık ve tehdit" iddiasıyla verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenilen Aslıtürk, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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