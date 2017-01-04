04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:35Akşam 17:57Yatsı 19:23
    • 12°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 76.097 -0.68
  • Altın: 134,113 0.11
  • Dolar: 3,5804 0.03
  • Euro: 3,7367 0.23

HDP'li Bilgen'den skandal sözler

»
HDP'li Bilgen'den skandal sözler
HDP Sözcüsü ve Ardahan Milletvekili Ayhan Bilgen, "Dün gece onaylanan OHAL kararı bize göre hukuken sakattır, siyasi etik açısından kabul edilemezdir." dedi.
HDP'li Bilgen'den skandal sözler HDP'li Bilgen'den skandal sözler HDP'li Bilgen'den skandal sözler

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsatarak, OHAL'in uzatılmasının, vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkilediğini savundu.

15 TEMMUZ'LA OHAL'E SKANDAL BENZETME

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun çalışmalarının durdurulduğunu ileri süren Bilgen, "Aslında partilere bir kez de Darbeyi Araştırma Komisyonu tarafından darbe yapılmıştır. Darbeyi örtmek, darbenin arka planını bilen isimleri komisyona çağırmamak ya da çağırdığında herhangi bir ilgi görmemesi aslında bu Meclise vurulmuş başka türlü bir darbedir. Dolayısıyla biz 15 Temmuz Darbe Komisyonunun çalışmalarını bitiriş biçiminin, tam da OHAL'in uzatılışıyla birbirini tamamladığı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Ayhan Bilgen, OHAL'in uzatılmasının yeni kanun hükmünde kararnameler, işten atılmalar, yayın organlarının kapatılması demek olduğunu iddia etti.

KENAN EVREN BENZETMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ayhan, "Yani Türkiye 3 ay daha bu haksızlıklara, bu zulme teslim edilecek demektir. Türkiye, Kenan Evren'den sonra bir kez daha, Kenan Evren'in yöntemiyle ve tam da Kenan Evren'in amacına uygun biçimde Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran bir paketi referandum gündemine getiriyor ve bunu OHAL şartlarında yapma cesareti, cüreti gösteriyor. Bu çok açık biçimde Evren'in, 'Hayır' demenin yasak olduğu referandum mantığını bir kez daha hayata geçirmektir." ifadesini kullandı.

Anayasa Komisyonunda, muhalefet partilerinin çalışmasının engellendiğini savunan Bilgen, TBMM Genel Kurulunda ise muhtemelen iktidar partisi milletvekillerinin iradeleri üzerinde baskı kurulacağını bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'li Bilgen'den skandal sözlerHDP'li Bilgen'den skandal sözlerHDP Sözcüsü ve Ardahan Milletvekili Ayhan Bilgen, "Dün gece onaylanan OHAL kararı bize göre hukuken sakattır, siyasi etik açısından kabul edilemezdir." dedi.
HDP'li o vekil için tahliye kararı verildiHDP'li o vekil için tahliye kararı verildiHDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi.
Hainlerin alçak planını Şamil Tayyar açıkladıHainlerin alçak planını Şamil Tayyar açıkladıAK Partili Milletvekili Şamil Tayyar ' Türkiye'de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu terör eylemleri birbirinden bağımsız değerlendirmemeli. ' ifadelerini kullandı.
MHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa ettiMHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa ettiSabah saatlerinde kulislere düşen MHP Milletvekili Atila kaya ile ilgili istifa söylentileri doğru çıktı. MHP'de Atila Kaya, Başkanlığa tepki göstererek Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. MHP'de şu ana kadarki hayırcı sayısı 7'ye yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de muhtarlar toplantısında hem vatandaşa hem de bankalara ekonomi için çağrıda bulundu.
Fikri Işık'tan El Bab açıklamasıFikri Işık'tan El Bab açıklamasıMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, koalisyon güçlerinin TSK'ya destek vermemesini eleştirdi.
  • Reina katliamcısının kimliği belirlendi!04 Ocak 2017 Çarşamba 11:50
  • Bakan Soylu'dan HDP'lilere tokat gibi cevap04 Ocak 2017 Çarşamba 09:28
  • Irak'la yeni dönem başlıyor!04 Ocak 2017 Çarşamba 09:25
  • Atilla Kaya istifa etti04 Ocak 2017 Çarşamba 09:22
  • Obama ve Erdoğan telefonda görüştü04 Ocak 2017 Çarşamba 08:39
  • OHAL'in 3 ay daha uzatılması Meclis'te görüşülecek03 Ocak 2017 Salı 14:58
  • Kılıçdaroğlu'ndan skandal yorum!03 Ocak 2017 Salı 14:28
  • Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı03 Ocak 2017 Salı 13:00
  • MHP Lideri Bahçeli referandumda ne oy kullanacak?03 Ocak 2017 Salı 12:25
  • Devlet Bahçeli: Çıbanın başı okyanus ötesidir03 Ocak 2017 Salı 11:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri