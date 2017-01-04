HDP'li Bilgen'den skandal sözler

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsatarak, OHAL'in uzatılmasının, vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkilediğini savundu.

15 TEMMUZ'LA OHAL'E SKANDAL BENZETME

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun çalışmalarının durdurulduğunu ileri süren Bilgen, "Aslında partilere bir kez de Darbeyi Araştırma Komisyonu tarafından darbe yapılmıştır. Darbeyi örtmek, darbenin arka planını bilen isimleri komisyona çağırmamak ya da çağırdığında herhangi bir ilgi görmemesi aslında bu Meclise vurulmuş başka türlü bir darbedir. Dolayısıyla biz 15 Temmuz Darbe Komisyonunun çalışmalarını bitiriş biçiminin, tam da OHAL'in uzatılışıyla birbirini tamamladığı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Ayhan Bilgen, OHAL'in uzatılmasının yeni kanun hükmünde kararnameler, işten atılmalar, yayın organlarının kapatılması demek olduğunu iddia etti.

KENAN EVREN BENZETMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ayhan, "Yani Türkiye 3 ay daha bu haksızlıklara, bu zulme teslim edilecek demektir. Türkiye, Kenan Evren'den sonra bir kez daha, Kenan Evren'in yöntemiyle ve tam da Kenan Evren'in amacına uygun biçimde Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran bir paketi referandum gündemine getiriyor ve bunu OHAL şartlarında yapma cesareti, cüreti gösteriyor. Bu çok açık biçimde Evren'in, 'Hayır' demenin yasak olduğu referandum mantığını bir kez daha hayata geçirmektir." ifadesini kullandı.

Anayasa Komisyonunda, muhalefet partilerinin çalışmasının engellendiğini savunan Bilgen, TBMM Genel Kurulunda ise muhtemelen iktidar partisi milletvekillerinin iradeleri üzerinde baskı kurulacağını bildirdi.