04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Kayseri'deki hain saldırıda flaş gelişme!

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Kayseri'deki hain saldırıda flaş gelişme!
Kayseri'de 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 4 kişi, Adana'da gözaltına alındı.
Kayseri'deki hain saldırıda flaş gelişme! Kayseri'deki hain saldırıda flaş gelişme! Kayseri'deki hain saldırıda flaş gelişme!

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