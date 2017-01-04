Suudi Arabistan'dan tavuk ithalatı yasağı

Suudi Arabistan’ın, kuş gribi nedeniyle 5 ülkenin bazı il ve bölgelerinden tavuk ve tavuk ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) yapılan yazılı açıklamada, yüksek riskli kuş gribi nedeniyle Macaristan’ın Bacs-Kiskun, Ukrayna’nın Herson, Polonya’nın Lubusz, Hollanda’nın Frizya ve Fransa’nın Tarn ile Lot-et-Garonne illerinden tavuk, yumurta ve diğer tavuk ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ısıyla işlem görmüş ve bu işleme dair belgesi olan söz konusu ürünler istisna sayıldı.

Birçok kuş gribi (H5N6 ve H5N7) vakalarının yaşandığı bazı Avrupa ve Doğu Asya ülkesi, geçen kasım ayından bu yana binlerce kanatlı hayvanı itlaf ediyor.