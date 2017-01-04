04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Fatih Balat'ta bir restorana yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Balat'ta bulunan Hisaraltı Caddesi üzerindeki bir restorana yönelik 34 ZB 0674 plakalı beyaz bir aracın içerisindeki kişi yada kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Özel bir üniversitenin hemen yanında bulunan restorana yönelik saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, o sırada restoranın önünde bulunan üniversite çalışanı Cavit Kadık ve restoranın sahibi Osman Yılmaz vurularak yaralandı. Göğsünden vurulan üniversite çalışanının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, restoran sahibi Osman Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Silahlı saldırı sırasında karşı yönden gelen bir araç da kurşunların hedefi oldu. İsabet alan araçta şans eseri yaralanan olmadı. Kurşunların hedefi olan mekan sahibi Osman Yılmaz ve üniversite çalışanı Cavit Kadık Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırı sırasında hareket halindeki aracına kurşun isabet eden Hasan Karatepe, o anları anlatırken, “Bildiğim kadarıyla 2 kişi yaralandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Ben seyir halinde geliyordum, iş yerinden çıkmıştım. Silah sesleri duydum, kafamı çevirdim, bir kişi yere düştü. Ondan sonra benim aracıma sıktılar. Ön camına, şoför bölümüne geldi. 4-5 el ateş ettiler. Plakayı göremedim” dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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