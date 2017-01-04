Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıdaki şehit sayısı 46'ya yükseldi.
Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınında 10 Aralık günü, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı medyana geldi. Saldırıda 44 kişi şehit oldu. 20 Aralık günü Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan polis memuru Ufuk Bozgeyik şehit olmuş ve şehit sayısı 45'e yükselmişti.
Aynı saldırıda yaralandıktan sonra Bezm-i Alem Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Muammer Nacakoğlu(23), bugün şehit oldu. Nacakoğlu'nun cenazesinin memleketi Yozgat'a gönderileceği öğrenildi.
Böylece çifte saldırıda şehit olanların sayısı 46'ya yükseldi.
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Beşiktaş saldırısından bir acı haber daha
Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıdaki şehit sayısı 46'ya yükseldi.
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