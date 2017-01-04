05 Ocak 2017 Perşembe6 R.Ahir 1438
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ABD'de tren kazası: 103 yaralı

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ABD'de tren kazası: 103 yaralı
ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal’inde bariyerlere çarptı.
ABD'de tren kazası: 103 yaralı ABD'de tren kazası: 103 yaralı ABD'de tren kazası: 103 yaralı

ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal’inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

Rockaway’den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı.

Yerel saatle 08:00 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı. Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.

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