Torun bakana devlet para verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Buna göre, torun bakan büyükanneye devlet para verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan anneleri çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu, büyükannelere bebek parası verileceğini açıkladı. Uygulamaya pilot iller olarak seçilen İzmir ve Bursa’dan başlanacak.

Bakan Müezzinoğlu, kadınların istihdamdaki oranının yüzde 27’lerden yüzde 33’lere çıktığını ama henüz yüzde 40’ların üzerindeki hedefe ulaşılmadığı için güçlü projeler geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Kadın istihdamında yarı zamanlı çalışma, doğum ve doğum sonrası izinler konusunda önemli düzenlemer yapıldığına işaret eden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde de özellikle yarı zamanlı çalışmada, annelerin kadın istihdamında bir azalma olmaması adına yeni tedbirler, projeler üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle doğum yapan annelerin, anneanne ve babaanne projeleriyle desteklenmesi pilot uygulamasının altyapısını oluşturduk. İnşallah Türkiye genelinde belirli illerde önce bir pilot uygulama yapacağız. Çocuğun anneannenin evinde güvencede, daha huzurlu ortamda, anneanneye veya babaanneye verilecek destekle daha sağlıklı ortamlar olabilir değerlendirmesi yapılıyor. İnşallah pilot uygulamaları da 2017’de başlatmış olacağız. Altyapısı oluştu, pilot illeri de belirleyerek, kamuoyuyla paylaşarak ilk çalışmalara başlamış olacağız.”

3 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİ

Proje kapsamında 3 ilin pilot olarak belirleneceğini ve emzirme çağından 3 yaşına kadar olan çocukların projeden yararlanacağını bildiren Mehmet Müezzinoğlu, “Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağımız projeyle bin civarında aileye belirli bir desteği vereceğiz, belirli kriterler arayacağız ve 6 ay pilot uygulamasını yöneteceğiz.” dedi.

Projeden yararlanacak ailelerin belirlenmesinin ardından projenin geri dönüşlerini incelemeye başlayacaklarını dile getiren Müezzinoğlu, ortaya çıkan sonuçların ardından projenin yaygınlaştırılıp yangınlaştırılmayacağına karar verileceğini söyledi.