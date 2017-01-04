ABD'den El Bab'ta alçak uçuş açıklaması

Bağdat’tan telekonferansla ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Dorrian, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİN NİTELİĞİNİ ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER BELİRLEYECEK"

Türkiye’nin El Bab operasyonunun birkaç haftadır devam eden diplomatik görüşmelerin konusu olduğuna işaret eden Dorrian, geçen hafta yapılan güç gösterisi sortilerinden sonra ABD’nin El Bab operasyonuna destek vereceğini fakat bu desteğin tarzı ve içeriğinin ne olacağının yapılan üst düzey görüşmelerden sonra netleşeceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'YE ŞART KOŞTUNUZ MU" SORUSUNA "BİLMİYORUM" CEVABINI VERDİ

Türkiye’ye verilecek destek konusunda bir koşul öne sürüp sürmediklerine yönelik bir soruya Dorrian, şöyle cevap verdi:

"Diplomatik görüşmelerin detayına giremeyeceğim çünkü bu konuda çok bilgi sahibi değilim ama bizim Türkiye’nin DEAŞ ile mücadeleye verdiği desteğe ne kadar değer verdiğimiz önemli. Türkiye’nin, sınırlarını DEAŞ’tan temizlemek ve DEAŞ mensuplarının bölgeye sızmasını engellemek için Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları çok değerli."

"ABD ASKERİ TÜRK ASKERİYLE ÇALIŞIYORLAR AMA YERLERİNİ SÖYLEYEMEM"

Sözcü, Suriye’nin kuzeyinde halihazırda ABD askerlerinin Türk askerleriyle çalıştıklarını fakat tam olarak nerede olduklarını paylaşamayacağını aktardı.

TÜRK ASKERİNİ TEHLİKEYE ATMAK İSTEMEMİŞLER(!)

AA muhabirinin, "Daha önce 'Nerede bir DEAŞ üyesi görürsek vururuz' diyordunuz fakat geçen hafta Türk güvenlik güçlerine saldıran teröristleri vurmayıp alçak uçuş sortileriyle yetindiniz, onları geçen hafta neden vurmadınız?" sorusuna Dorrian, "Yakın mesafe hava desteğinde temel kural zarar vermemektir. Eğer sahada neyi vurduğunuzu görmenizi sağlayacak güçleriniz yoksa bir hava saldırısıyla yerdeki güçlere yardımdan çok onları tehlikeye atarsınız." yanıtını verdi.

Dorrian şöyle devam etti:

"Orada yapabileceğimiz operasyonu yaptık. Ve o zaman yapılabilecek en doğru şeyi yaptık ve o da hava koşullarından kaynaklı kısıtlamalardan dolayıydı. Düşman güçlerinin nerede olduğuna, dost güçlerin nerede olduğuna dair iyi bir kanaat oluştuğunda sizin de söylediğiniz gibi nerede bulursak vururuz."