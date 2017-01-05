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Muslera'da flaş gelişme!

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Muslera'da flaş gelişme!
Cim Bom’la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muslera, kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak.
Muslera'da flaş gelişme! Muslera'da flaş gelişme! Muslera'da flaş gelişme!


Cim Bom’la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muslera, kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak.
 
Yıllık garanti ücreti 3 milyon 575 bin Euro olan Uruguaylı eldivenle Sarı-Kırmızılı yönetim yola devam etmek istiyor.
 
Muslera’yı sadece iyi bir kaleci olarak değil, örnek bir sporcu karakteri olarak da gören Galatasaray Yönetimi, yıldız file bekçisiyle 2021 yılına kadar mukavele yapmayı hedefliyor.
 
Fanatik
 

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