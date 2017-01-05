Ben Arfa'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa'dan gelen kötü haberlere bir yenisi daha eklendi. Paris Saint-Germain kulübü tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ben Arfa, kulüpte kalacağını açıkladı.

KALIP SAVAŞACAĞIM

İlk devrede fazla forma şansı bulamadığını ve iyi bir dönem geçirmediğini belirten Ben Arfa, buna rağmen "Hayatta bazen daha fazla savaşmanız gereken zamanlar vardır. Bunlar sizin meydan okuma zamanlarınızdır." sözleriyle ikinci devrede daha fazla süre almak için Paris ekibinde kalacağını belirtti. Yetenekli futbolcu gelecek için hala kendine güven duyduğunu da sözlerine ekledi.



Ben Arfa'da umduğunu bulamayan ve rotayı Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye çeviren sarı-lacivertliler, takıma yapılacak diğer takviyeler için yeni bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Dick Advocaat'ın yönetime sunduğu liste doğrultusunda görüşmeler gizlilikle yürütülüyor.



Sarı-lacivertliler daha önce Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Oleksandr Karavayev'i kiralamıştı. 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun Antalya kampına katılması bekleniyor. Advocaat takıma yeni katılacak diğer oyuncuların da mümkünse kampa yetişmesini yönetimden talep etti.