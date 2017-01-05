408 bin memur emeklisini ilgilendiren düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emeklilere en az 100 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 3 ay içinde başlayacak. 7 bin 500 TL’ye kadar olan bölüm ilk 3 aylık dönemde ödenirken kalan kısım ise bir yıl sonra aynı ay içinde ödenecek. Emeklilerle ilgili bu düzenlemeyi de içeren tasarının görüşmeleri halen Meclis Genel Kurulu’nda sürüyor. Düzenleme, tasarının tümü Meclis’ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanınca yürürlüğe girecek.
05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Yüzbinlerce emeklinin beklediği ek ikramiye Meclis'te kabul edildi
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