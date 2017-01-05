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Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edilecek!

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Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edilecek!
Çorum Valisi Kılıç, "Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceğiz" dedi.
Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edilecek! Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edilecek! Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edilecek!

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi’nde bir araya geldiği muhtarlarla tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak projeler değerlendirdi. 

Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresi’nin bu masrafları karşılayacağını açıkladı. Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, "Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceğiz. Çünkü, meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceği" dedi.

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