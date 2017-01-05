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Almanya'dan Türklere yönelik skandal karar

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Almanya'dan Türklere yönelik skandal karar
Almanya'da Türklerin kurduğu parti Alman Demokratlar Birliği'ne ait hesapalar Alman devleti tarafından kapatılıyor.
Almanya'dan Türklere yönelik skandal karar Almanya'dan Türklere yönelik skandal karar Almanya'dan Türklere yönelik skandal karar

Almanya'da siyasi çalışmalarında engellemelerle karşılaştıklarını aktaran ADD (Alman Demokratlar Birliği - Allianz Deutscher Demokraten) kurucusu hukukçu Ramazan Akbaş, "Sosyal medya ve banka hesaplarımız kapatılıyor" diye konuştu.

MAHKEMEYE VERDİLER

Doğan Haber Ajansı Muhabirine konuşan Akbaş, en son bir bankada ADD partisinin açtığı hesabın çelişkili gerekçelerle kapatıldığını, bu konuyu mahkemeye taşıdıklarını belirtti. Bankaya parti tüzüğünü ve diğer belgeleri verdiklerine, hesap açıldıktan sonra da internet sayfası üzerinden bu hesap ile partiye üye olma çalışması başlattıklarına işaret eden Akbaş, bu kapsamda söz konusu hesaba önemli miktarda para da yatırıldığını kaydetti.

"ALMAN DEVLETİ BASKI YAPIYOR"

Almanya'da geçtiğimiz aylarda kurulan partiye devlet baskısı yapıldığını savunan Alman Demokratlar Birliği kurucularından Ramazan Akbaş, "Kurulduğu günden bugüne önüne birçok engel konulan Türk Partisi ADD'ye, Alman makamları tarafından başta Sparkasse olmak üzere, diğer hiçbir bankada hesap açılmaması için baskı uygulanıyor'' dedi.

"MERKEL GELSE HESABINIZI KAPATMAYIZ DEMİŞLERDİ"

Akbaş: "Şimdiye kadar birbirinden bağımsız yaklaşık 200 bankaya başvuran ADD'ye 79 bankadan anında red cevabı verilmiştir. 4 ay içinde açılan 4 Banka hesabı ise, hiçbir neden bildirilmeden 2 hafta içinde kapatılmıştır. Sigmaringen kentinde "Merkel buraya gelse bile, hesabınızı iptal etmem" diyen bir banka bile bu baskıya ancak 2 hafta dayanabilmiştir" dedi.

"FETÖ VE PKK'YA BİLE İZİN VERİYORLAR"

"Son olarak NRW Eyalet yönetimine Sparkasse tarafından 'Bize yukardan, ADD'ye Almanya genelinde hesap verilmemesi için talimat geldi' diye açıklama yapılmıştır. Bunun haricinde Almanya'da faaliyet gösteren 4 Türk bankası, Alman bankalarının izinden gidip, ADD'ye banka hesabı vermeyi reddetmektedir. Sözde gelişmiş bir demokrasiye sahip olan Almanya, NPD, AfD, PKK kuruluşları, DHKP-C, aşırı dinci gruplar ve FETÖ kurumlarına bile banka hesabı açmaktan kaçınmazken, demokratik bir parti olan ADD'ye bir banka hesabı açmaktan korkar hale gelmiştir" diyen Akbaş, "Almanya son zamanlarda Türk'lere karşı uyguladığı baskıyı, bir ileri aşamaya getirmiştir. Vatandaşlarımız lütfen bizden desteğini eksik etmesin ve Sparkasse başta olmak üzere tüm bankaları şikayet etsin" ifadelerinde bulundu.

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