Reina katliamcısının cep telefonundan bakın hangi isim çıktı!

Yılbaşı gecesini kana bulayan teröristle ilgili yeni ipuçları ortaya çıkıyor.

Reina katliamını gerçekleştiren ve Ebu Muhammed Horasani kod adını kullanan teröristin kullandığı bir cep telefonuna ulaştı.

Telefon kayıtlarında yapılan araştırmada, tanıdık bir isme rastlandı. Bu isim, Tacik İlyas kod adını kullanan Muhammed Kerim’den başkası değildi. Özbek kökenli Muhammed Kerim, Aralık ayı başında İstanbul Emniyeti’nce gözaltına alınmıştı.

Telefondaki diğer bir kayıt ise, DAEŞ içindeki önemli bir konumda olan ve sadece Hoca Aka kod adını kullandığı bilinen sözde İstanbul sorumlusunun yardımcısı Yusuf kod adlı İlyas Mamasharipov olduğu belirlendi. İlyas Mamasharipov, İstanbul Emniyeti’nce Ortaköy saldırısı sonrasında gözaltına alındı.

Mamasharipov’un verdiği ilk bilgilerle eylemcinin kod adı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, eylemcinin Arapça, Rusça ve Özbekçe konuştuğu belirlendi.

Araştırmalarda, eylemcinin yanında bir kişiyle birlikte 15 Aralık günü 21.30’da otobüsle Konya’dan İstanbul’a gittiği saptandı. Otobüsün 27-28 numaralı koltuklarında seyahat eden ikilinin biletlerinin, Umumuhamet ve Zabiullah adına kesildiği görüldü. Polisin, bu isimler üzerinde de incelemesi sürüyor.

Bilgileri Milliyet yazarı Tolga Şardan köşesinden paylaştı.