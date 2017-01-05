Kırklareli'nde gözaltına alınan işadamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan Aslıtürk, adliyeye sevk edildi.
İş adamı Aslıtürk, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.
Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Aslıtürk, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
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Ünlü İşadamı serbest bırakıldı
Kırklareli'nde gözaltına alınan işadamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.
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