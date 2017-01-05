05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:36Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 76.361 0.28
  • Altın: 134,967 0.99
  • Dolar: 3,5650 -0.33
  • Euro: 3,7591 0.34

DAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadı

»
DAEŞ’in yayın organı olan Konstantiniyye dergisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in fotoğrafını kapak yaparak hedef göstermişti...
DAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadı
DAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadı DAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadı DAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadı

 "Diyanet, DAEŞ’le ilgili olarak iki rapor yayınladı. DAEŞ tehlikesi, ayet ve hadislerle anlatıldı. DAEŞ bile bunun farkına vardı." diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in DAEŞ tarafından hedef gösterildiğini yazdı.

Bir kesim, Diyanet’in yılbaşını gayrimeşru ilan ettiğini iddia ediyor. Yılbaşı hutbesini DAEŞ’li teröristin Reina saldırısına gerekçe olarak gösterip, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor.

"DİYANET İKİ TARAFIN YAYLIM ATEŞİ ALTINDA"

Diğer kesim ise, Reina saldırısı üzerine Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in, “Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur” diye açıklama yapmasına tepki gösteriyor. Görmez’i, ibadethane ile eğlence mekânını bir tutmakla itham ediyorlar. 

Mehmet Görmez, “Eğlence mekânı ile ibadethaneyi eşit tutmadım. Ben terörü kastettim. Masum insanların öldürülmesine tepki gösterdim. Sosyal medyaüzerinden bir grubun yılbaşı gecesi yaşam tarzına yönelik saldırı yapıldığını öne sürüp, İslam’la DAEŞ terörünü bir araya getirme çabalarına engel olmak istedim. Ekilmek istenen fitne tohumlarına set çekip, bir insanın katledilmesinin insanlığın ölümü olduğu gerçeğini anlatmak istedim” dese de beyhude. Dinleyecekleri yok.

"YILBAŞI GAYRİMEŞRUDUR" YOK

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunanlar, delil olarak sundukları hutbeyi okusalar, “Yılbaşı gayrimeşrudur” diye bir ibarenin bulunmadığını göreceklerdi. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Diyanetin hutbesinde, “Yılbaşı gayrimeşrudur” diye bir ifade yok.

Hutbede iki cümle var. Birinde, “Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür” deniliyor. Diğerinde, “Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür” ifadesi yer alıyor.

Burada “Yılbaşı gayrimeşrudur” ifadesi nerede yer alıyor?

Ayrıca sanki terörist hutbeyi dinledi, gitti Reina’da katliam yaptı...

DAEŞ bizim camilerimizi, Diyanetimizi kabul etmiyor ki, onun hutbesiyle amel etsin.

Diyanet’in görevi harama haram demek, helale helal demektir. Hutbede faize faiz denilse, biri de gidip banka soysa, bundan Diyanet mi sorumlu tutulacak? 

Ayrıca bu dini olarak bağlayıcılığı olan fetva değil, sohbet anlamına gelen hutbedir.

“Memleketimizin çok nüfusa ihtiyacı vardır. Halbuki Avrupa’da karnaval, yılbaşı zamanlarında çok içki içildiği için, o sırada anne karnına düşen çocukların saralı, aptal, mecnun oldukları görülmektedir.”

Peki CHP, bu hutbeden dolayı da suç duyurusunda bulunacak mı?

Hutbe Atatürk’ün cumhurbaşkanı, İnönü’nün başbakan olduğu 1927 yılına ait.

Bu hutbeden dolayı Atatürk’ü, İnönü’yü mü suçlayacağız?

Diyanet’in daha kucaklayıcı bir dil kullanmasını savunanlardanım. Ama söz konusu DAEŞ terörü ve Diyanet oldu mu, orada durun derim.

DAEŞ GÖRMEZ'İ HEDEF GÖSTERDİ

Çünkü DAEŞ, dünya sahnesine çıkıp Musul’u ele geçirdiği zaman ilk harekete geçen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez oldu. Dünya Müslüman Âlimler Birliği’ni İstanbul’da topladı. Müslüman Âlimler Birliği tarafından DAEŞ’e karşı 10 ayrı dilde bildiri yayınlanmasını sağladı.

Yetinmedi. Diyanet, DAEŞ’le ilgili olarak iki rapor yayınladı. DAEŞ tehlikesi, ayet ve hadislerle anlatıldı. DAEŞ bile bunun farkına vardı. Dergisinde, “Hıyanet raporu” diye cevap vermeye çalıştı. 

Sadece 2016 yılı içerisinde camilerde, İslam’ın temel esaslarına göre DAEŞ tehlikesini anlatan 6 hutbe okundu. 

DAEŞ’in yayın organı olan Konstantiniyye dergisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in fotoğrafını kapak yaparak hedef göstermişti. 

CHP’den bir suç duyurusu da bu kapağa gelsin...

Diyanet İşleri Başkanı, DAEŞ’in kapağında ne arıyor diye.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadıDAEŞ bile farkına vardı ama CHP anlamadıDAEŞ’in yayın organı olan Konstantiniyye dergisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in fotoğrafını kapak yaparak hedef göstermişti...
Gökçek'e afiş tepkisiGökçek'e afiş tepkisiAnkaralıların darbımesel hükmüne koyduğu bir söz var: “Aşkımız Keçiören metrosu gibi hiç bitmesin!”
“Muhammed’in Allah’ına sığınmak!”“Muhammed’in Allah’ına sığınmak!”Reina saldırısında yara almadan kurtulan bir hanım öyle diyordu. “Yapacak hiç bir şey yoktu. Muhammed’in Allah’ına sığındım”. Bu ifade, dindar çevrelerin alışık olduğu bir ifade şekli değil, ancak, bana göre, yine de çok önemli..
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
işte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetler
Kulislerden gündeme bomba gibi düşen MHP kontenjanı iddiası!Kulislerden gündeme bomba gibi düşen MHP kontenjanı iddiası!Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 18 madde TBMM'de kurulan komisyon tarafından kabul edilmesiyle birlikte kulislerde çok çarpıcı bilgiler kulis dedikoduları dolaşmaya başladı.
  • Topyekûn saldırıyorlar04 Ocak 2017 Çarşamba 10:22
  • Türkiye 10 bin kişilik ÖSO ordusu kuruyor04 Ocak 2017 Çarşamba 10:10
  • İşte Günün Gazete manşetleri04 Ocak 2017 Çarşamba 08:00
  • işte Güne Damga Vuran Manşetler03 Ocak 2017 Salı 17:00
  • Fehmi Koru’dan kızdıracak soru: Türkiye Pakistan mı olacak?03 Ocak 2017 Salı 14:59
  • İkinci dalga terör: En kötü senaryoya hazırlanmak!03 Ocak 2017 Salı 10:29
  • Bir insanı öldüren!03 Ocak 2017 Salı 10:17
  • Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi!03 Ocak 2017 Salı 09:57
  • İşte Günün Gazete manşetleri03 Ocak 2017 Salı 08:00
  • işte Güne Damga Vuran Manşetler02 Ocak 2017 Pazartesi 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri