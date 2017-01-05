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MHP'li Saffet Sancaklı'dan istifa açıklaması

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Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberleri yalanladı.
MHP'li Saffet Sancaklı'dan istifa açıklaması
MHP'li Saffet Sancaklı'dan istifa açıklaması MHP'li Saffet Sancaklı'dan istifa açıklaması MHP'li Saffet Sancaklı'dan istifa açıklaması

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Sancaklı, AA'nın sorusu üzerine, dün akşam bazı internet sitelerinde, partisinin MYK üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin haberler yapıldığını belirtti.

OYUN OYNANIYOR

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sancaklı, "Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor." dedi.

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