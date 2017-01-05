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Araç sahiplerine kritik uyarı!

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Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Başkanı Avukat Hakan Tokbaş, taşıt sahiplerinin, indirimli Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulamasını takip etmesi gerektiğini söyledi.
Araç sahiplerine kritik uyarı!
Araç sahiplerine kritik uyarı! Araç sahiplerine kritik uyarı! Araç sahiplerine kritik uyarı!

Tokbaş, "Dikkat! 1800 motor üstü 4 yaşındaki araç için 652 lira, 4000 motor üstü 4 yaşındaki araç için 5243 lira fazla vergi ödemiş olabilirsiniz" dedi. 1 Ocak 2005'te indirimli MTV uygulaması başlatıldığını hatırlatan Tokbaş şöyle konuştu: 

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 5 YIL

"Otomobil, arazi taşıtı ve benzerleri için ödenecek vergi tutarı, aracın o yıla ait kasko değerinin yüzde 5'ini aşması halinde MTV, aynı yaş grubunda bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi kadar ödenir. Uygulama için 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıla ait bütün MTV'ler gözden geçirilmeli. 1801 ve daha büyük motor hacmine sahip 4-11 yaş arası binlerce araç sahibi fazladan MTV ödemiş olabilir."

İYİ BAK FAZLADAN ÖDEME

Tokbaş, "Aracın 2012-2016 arası kasko değerini tek tek belirleyin. Araç için 2012-2017 yıllarında ödenen MTV'yi hesaplaym. Daha sonra bütün yıllara ait MTV ile kasko sigortası değerini karşılaştırın (kasko değeri için tsb.org.tr'ye girin). Bir yıla ait MTV, aracın kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini geçiyorsa aslında bir alt kademeden ödemeniz gereken MTV'yi, o yıl için fazla ödediniz demektir" dedi.

NE YAPMAK GEREKİYOR

2012 ile 2017 yılları arasında fazla ödediğiniz bir MTV tespit ederseniz, en yakın yetkili sigorta acentesine başvurarak aracınız için o yıllara isabet eden kasko değer bildirim formu düzenlenmesini talep edin. Son olarak, yetkili acente şirketinden aldığınız formla birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesine düzeltme dilekçeniz ile birlikte başvuru yapın. Düzeltme dilekçesini de internette kolayca bulabilirsiniz.

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA

2001 cm3 motor hacmine sahip 2 yaşında (2016 model) bir arabanız olsun. Aracınızın 2017 MTV'si 4317 TL'dir. aracınızın kasko değeri 86.340 TL'den x 20 = 86.340) daha az ise aracınızın kasko değerinin yüzde 5'i MTV miktarından az . Bu durumda indirimli MTV uygulamasına hak kazanırsınız. Yani, 4317 TL yerine bir alt kademede bulunan 2878 TL tutarındaki MTV yi ödeyerek 1439'TL daha az vergi ödemelisiniz.

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