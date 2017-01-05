05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:36Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 11°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 76.620 0.63
  • Altın: 135,351 1.27
  • Dolar: 3,5861 0.26
  • Euro: 3,7721 0.69

Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti!

»
Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti!
Türkiye, Kandil, Şengal ve Suriye'deki Rojava'da PKK ve PYD'ye yönelik kapsamlı harekat için harekete geçiyor.
Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti! Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti! Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti!

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ve Erbil'e yapacağı temaslarda Kandil ve Şengal'den PKK'nın sökülüp atılmasıyla, Suriye'deki PYD unsurlarının tecrit edilmesi konusunda müzakarelerde bulunacağı belirtildi. Yıldırım, Irak merkezi yönetimi ile Kürt yönetiminden olası bir kapsamlı sınır ötesi harekata ve üç aşamalı plana destek isteyecek.

BAŞBAKAN BUGÜN BAĞDAT VE ERBİL'DE

Bugün Bağdat ve Erbil'e önemli bir resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Yıldırım'ın çantasında, Türkiye ve Irak arasında yıllardır sorun olmaya devam eden PKK'ya yönelik kapsamlı harekat planı olduğu öğrenildi. Erbil'deki Kürt kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın Bağdat'la temaslarında daha çok Irak petrolü, Türkiye aracılığıyla dünya pazarlarına ulaşan ve merkezi yönetimin rahatsızlığını vurguladığı Kürt petrolü, Başika'daki Türk askeri varlığı ve Şengal bölgesindeki PKK'nın faaliyetleri konuları öne çıkarılacak. Yıldırım, Kürt yönetimi ile de kritik temaslarda bulunacak. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve Kürt yönetiminde söz sahibi olan önemli isimlerin katılımı ile gerçekleşecek toplantıda, bölgedeki PKK faaliyetleri, Şengal bölgesindeki  gelişmeler ve Rojava'da denetim sağlayan PYD'ye yönelik alınacak kapsamlı önlemler, olası kapsamlı askeri operasyon planları masaya yatırılacak. 

BAHARDA HAREKAT BEKLENTİSİ

Yıldırım’ın görüşmelerde Kandil'deki PKK yapılanmasını gündeme getirmesi bekleniyor. Kandil ve Şengal'den PKK'nın sökülmesini isteyen Türkiye'nin, Barzani'den de bu konuda kararlı destek beklentisini ileteceği ifade edildi. Bu temasların ardından Türkiye'nin Kandil'in yanısıra PKK'nın Türkiye sınır hattında ve iç kesimlerdeki ana ve tali kampları da dahil üslendiği noktalara yönelik bahar ayında kapsamlı bir operasyon yapabileceği belirtiliyor.

KANDİL İÇİN SİNYAL VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kaynağında yok edeceğiz", Başbakan Yıldırım'ın, "Irak'ta terörden arındırılmış bölge oluşturabiliriz", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Kandil bahara varamayacak" yönündeki açıklamaları, yakın zamanda örgüte yönelik Kuzey Irak'ta kapsamlı bir kara ve hava harekatı yapılacağı sinyali olarak değerlendiriliyor. Erbil'deki kaynakların iddiasına göre, PKK'ya yönelik  yapılması düşünülen  bugüne kadar en büyük kara ve hava operasyonuna sahne olması beklenen harekata yönelik Türk güvenlik birimleri Erbil'de Kürt yönetimi ile bir süreden beri yoğun temaslar sürdürüyor.

İLK ÖNCE KANDİL

Şengal'in DAEŞ'ten arındırılması sonrası bölgeden ayrılmayan PKK ile Kürt yönetimi arasında kriz giderek derinleşirken Rojava'da Barzani'ye yakın faaliyet sürdüren örgüt ve grupların faaliyetlerinin PYD tarafından engellenmesi ve bazı temsilcilerin tutuklanması KDP'nin sert tepkisine neden olmuştu. Kuzey Irak'ta PKK'ya, Rojava bölgesinde ise PYD'ye yönelik olası harekata KDP'nin yanısıra Kürt yönetimi ve bölgedeki bazı Kürt gruplarının desteğinin alınması için Erbil'de kapsamlı bir görüşme yapılması bekleniyor. Görüşmede üç plan üzerinde duruluyor. Operasyonun birinci aşamasının başarılı olması halinde ikinci aşamasına başlanacağı, bu kapsamda Şengal ve Rojava'daki önemli PYD karargahlarının hedef alınacağı kaydediliyor. Şengal'e yönelik harekatın daha çok hava destekli olması bekleniyor.

Milliyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Doğan Holding'den 'üst düzey' FETÖ gözaltısına açıklamaDoğan Holding'den 'üst düzey' FETÖ gözaltısına açıklamaDoğan Holding bu sabah medyada yer alan haberlere ilişkin KAP'a açıklamada bulundu.
31 ilde 105 asker eşi için gözaltı kararı31 ilde 105 asker eşi için gözaltı kararı15 Temmuz darbe girişiminde aktif şekilde yer aldıkları ve terör örgütü FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti!Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti!Türkiye, Kandil, Şengal ve Suriye'deki Rojava'da PKK ve PYD'ye yönelik kapsamlı harekat için harekete geçiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cemaat ve tarikatlara 5 ilkeDiyanet İşleri Başkanlığı'ndan cemaat ve tarikatlara 5 ilkeDiyanet İşleri Başkanlığı, terör örgütü FETÖ ve DEAŞ gibi İslam'a zarar veren örgütlere karşı uyarmak için 30 kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme yaptı.
Türkiye'ye Suriye'de son tuzak!Türkiye'ye Suriye'de son tuzak!Türkiye’yi DAEŞ’e destek vermekle suçlayan çevreler Fırat Kalkanı sonrası Nusra’ya sarıldı.
Semt pazarında dehşet! Yaralılar varSemt pazarında dehşet! Yaralılar varKonya'nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
  • Ünlü İşadamı serbest bırakıldı05 Ocak 2017 Perşembe 10:32
  • Zeytinburnun'da yaşayanlar tedirginlik içinde!05 Ocak 2017 Perşembe 10:03
  • Reina katliamcısının cep telefonundan bakın hangi isim çıktı!05 Ocak 2017 Perşembe 09:25
  • 8 bin asker saldırı için emir bekliyor05 Ocak 2017 Perşembe 09:12
  • Reina saldırısında ikinci terörist şüphesi!05 Ocak 2017 Perşembe 09:11
  • Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 derece birden düşecek05 Ocak 2017 Perşembe 09:00
  • TSK açıkladı! O bölge yerle bir edildi!05 Ocak 2017 Perşembe 08:59
  • FETÖ'cülerden alçak talimat! Sisi gibi..05 Ocak 2017 Perşembe 08:57
  • DAEŞ'in üst düzey sorumlusu öldürüldü05 Ocak 2017 Perşembe 08:57
  • Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edilecek!05 Ocak 2017 Perşembe 08:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri