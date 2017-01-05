31 ilde 105 asker eşi için gözaltı kararı

KPSS soruşturmasını sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif şekilde yer aldıkları ve terör örgütü FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandıkları öğrenildi.
OPERASYONDA 74 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.
Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.