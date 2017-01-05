Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi.
05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Suikast timi' ile Yunanistan'a kaçanların irtibatları ortaya çıktı!
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları ortaya çıktı.
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Suikast timi' ile Yunanistan'a kaçanların irtibatları ortaya çıktı!FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları ortaya çıktı.
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