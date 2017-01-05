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TSK'da Bylock soruşturması!

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TSK'da Bylock soruşturması!
Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 44 rütbeli asker tutuklandı.
TSK'da Bylock soruşturması! TSK'da Bylock soruşturması! TSK'da Bylock soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 49 rütbeli asker, dün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 ASKER SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 44'ü hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 3'ü adli kontrol tedbiri olmak üzere 5 asker serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN RÜTBELİ ASKER SAYISI 231'E YÜKSELDİ

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 187 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 231'e ulaştı. 11 askerde serbest bırakılmıştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, grup grup adliyeye sevk ediliyor.

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