Iphone 7’nin iphone 6s’den ne farki var?

Apple firmasının iPhone Plus 6 ve 6S başarısının ardından merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 7 sonunda tanıtıldı. iPhone 7’nin bir önceki telefon olan iPhone 6S'e göre ne gibi farkları var? IPhone 6S kullananlar, iPhone 7'ye geçmeli midir?

Apple firmasının iPhone Plus 6 ve 6S başarısının ardından merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 7 sonunda tanıtıldı. iPhone 7’nin bir önceki telefon olan iPhone 6S'e göre ne gibi farkları var? IPhone 6S kullananlar, iPhone 7'ye geçmeli midir? iPhone 7'nin detaylı bir şekilde incelenmesinden sonra, iPhone 6S ile arasındaki farkları yazalım.

iPhone 7, Apple firmasının uzun zamandır alışılan ürün gamından farklı bir model olarak karşımızda. Daha önce yeni çıkan telefonların model numarası değiştiğinde telefonun kasası da yeniden tasarlanıyordu. Fakat Apple, ilk kez iPhone 7 ile beraber iPhone 6 kasasını kullanmayı tercih etti. iPhone 7 ailesinin kasa yapısı ile iPhone 6S’in kasa yapısıyla oldukça benzer. iPhone 7 yeni bir kasadan ziyade ufak rötuşlar yapılmış farklı bir model olarak kabul etmek daha doğru olur. Donanım ve kasada yapılan iyileştirmelerle beraber, yeni renk seçenekleri de iPhone 7’de mevcut.

Renk seçimlerinde tasarım simsiyah ve siyahın tonlarına kaymış durumda. Simsiyah olan model ise çizilmelere karşı daha hassas olacağını unutmamak gerekir. iPhone 7’nin kasasındaki en büyük fark arka anten çizgileri olmuş. Yatay olarak geçen iki çizgi artık iPhone 7’de bulunmuyor.

Kasada yapılan diğer bir fark ise kamera tarafında görülüyor. Daha kaliteli olan kamera artık daha büyük ve çıkıntısı da biraz daha fazla duruyor. Arkada yer alan iPhone yazısının altında CE, FCC gibi sertifikalar yer almıyor.

Tasarım noktasındaki bir diğer önemli değişiklik ise 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılması oldu. Ses ve veri akışı ise Lightning portundan sağlanacak.

Android tarafından uzun zamandır kullanılan suya dayanıklılık sonunda iPhone modellerinde yer almaya başladı. Apple firmasının suya dayanıklı olan ilk telefonu iPhone 7 oldu. Telefonun 30 dakika boyunca maksimum 1 metre derinlikte su sızıntılarına karşı dayanıklı olacağı belirtiliyor.

IPS LCD tabanlı ekranın yoğunluğu inç başına 326 piksel. Ayrıca ekranı basınca duyarlı.

Sadece iPhone 7’de olan özellikler

5 gram daha hafif, IP67 sertifikası ile beraber suya dayanıklı, yeni home butonu, 4 çekirdek A10 Fusion işlemci, 32GB, 128Gb ve 256 GB hafıza miktarları, stereo hoparlör, 12 Megapiksel kamera ve OIS, Plus modelinde çift kamera ile beraber optik zoom ve derinlemesine çekim, 4 LED'li flaş, 7 Megapiksel ön kamera, Wide Color Gamut özelliği

iPhone 7 ile iPhone 6S'in benzer özellikleri

Her iki modelde de 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutları ve genel kasa yapısı, Ekran çözünürlükleri 750 x 1334 aynı, 3D Touch, 2 GB RAM, Batarya performansları

Fiyatlar: Apple iPhone 7 32GB Gümüş ₺3.229,00 ve Apple iPhone 6S 32GB Gümüş ₺2.649,00

Her iki modelin fiyatı İstanbul Bilişim mağazasının web sitesinden alınmıştır.