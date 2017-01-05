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Doğan Holding'de arama neden yapıldı?

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Doğan Holding'de arama neden yapıldı?
Sabah saatlerinde operasyona başlanılan Doğan Holding'de neden arama yapıldı? İşte Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun tutuklandığı operasyonun detayları..
Doğan Holding'de arama neden yapıldı? Doğan Holding'de arama neden yapıldı? Doğan Holding'de arama neden yapıldı?

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Doğan Holding’in Üsküdar’daki binasında arama başlatıldı.

Soruşturmayı devralan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın talimatı ve nöbetçi sulh ceza hakimliği'nden alınan arama kararı üzerine polis, Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasına girdi.

ARAMANIN GEREKÇESİ BARBAROS MURATOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Polisin arama yapmasının gerekçesi Doğan Holding'in tutuklanan Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması.

Bu soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan yeni deliller ve ifadeler üzerine holding binasında delil araması çalışması başlatan İstanbul Başsavcılığı, "Holding'e kesilen vergi cezalarının FETÖ ile işbirliği yaparak halledilmesi"suçlaması çerçevesinde Holdingte arama yaptı.

Soruşturma çerçevesinde Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muradoğlu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış çıkarıldığı savcılıkça tutuklamaya sevk edilmiş ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu ardından tutuklanarak ceza evine konulmuştu.

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