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Doğan Holding resmen çakıldı!

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Doğan Holding resmen çakıldı!
Doğan Holding'e yapılan FETÖ baskınının ardından holdingin hisseleri adeta çakıldı.
Doğan Holding resmen çakıldı! Doğan Holding resmen çakıldı! Doğan Holding resmen çakıldı!

Polis ekipleri, sabah saatlerinde Doğan Holding'e operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Bu gelişmelerin etkisiyle Doğan Holding hisseleri açılışta yüzde 10 düştü. Zaman içerisinde kısmen telafi etse de, yüzde 5'e yakın ekside seyrediyor.

DOĞAN HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Doğan Holding'den yapılan açıklamada ise, arama işlemlerinin sadece adı gözaltına alınan yöneticilere ait çalışma ofislerinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ''Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır." denildi.

BusinessHT

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