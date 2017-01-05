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MHP’li Halaçoğlu’ndan iddialı Anayasa çıkışı

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MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Başkanlık sistemine geçiş öngören Meclis'teki Anayasa değişikliği konusunda çok ilginç iddialarda bulundu.
MHP’li Halaçoğlu’ndan iddialı Anayasa çıkışı
MHP’li Halaçoğlu’ndan iddialı Anayasa çıkışı MHP’li Halaçoğlu’ndan iddialı Anayasa çıkışı MHP’li Halaçoğlu’ndan iddialı Anayasa çıkışı

MHP'de Devlet Bahçeli muhalifi isimlerden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan Başkanlık sistemi öngören Anayasa değişikliğiyle ilgili “Böyle bir anayasaya kim onay verirse bu ülkeyi, bu ülkeyi kuranları, Türk milletini, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmüyor ve sevmiyor demektir" iddiasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa teklifine Genel Kurulda evet oyu vereceğini açıklarken, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu kendi sosyal medya hesabından 9 Ocak'ta görüşülecek Anayasa değişikliğine tepki gösterdi. 

Kendisine ait sosyal paylaşım sitesi hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, şunları yazdı:

“Aslında kim olursa olsun bu yetkilerle hiç kimse cumhurbaşkanı yapılmamalı. Zira denetlenmesi de imkansız. Yani bizden cumhurbaşkanı değil, ömür boyu görev yapacak adına ne derseniz deyin, tek adam iktidarı seçtirecekler. 

Dolayısıyla böyle bir anayasaya kim onay verirse bu ülkeyi, bu ülkeyi kuranları, Türk milletini, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmüyor ve sevmiyor demektir. Aksi olsa tek adam iktidarına asla onay vermez ve hayır der."

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