Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan! Bedel ödemek isteyen buyursun gelsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Açılışını yaptığımız Keçiören Metrosu hattının ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının başkentimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 1 milyar lira yatırım bedeli olan, 9 istasyona sahip bu metro ile Keçiören ilçemizde yaşanan trafik sıkıntısının çözüme kavuşacağına inanıyorum. 11 yıl Keçiören'de ikamet etmiş kardeşiniz olarak, metronun inşası sırasında yaşadığınız sıkıntıları gayet iyi biliyorum. Bu projenin bitirilmiş olmasını sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum.

15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören şehitler verdi. Gaziler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan, Kırşehir'den, Karadeniz'den, Ankara'nın ilçelerinden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Keçiören'de kimse kimse bu Kürt mü, Türk mü, Çerkez mi? diye bakmaz. Bu Sunni mi, bu Alevi mi? diye bakmaz. Buradaki herkes komşudur, kardeştir.

İDAM SLOGANLARINA YANIT VERDİ

Bu konuda kararımı biliyorsunuz. Parlamentodan bu çıktıktan sonra bende bunu onaylarım dedim. Benim inancıma göre katili affetme yetkisi devlette değildir. Devlete yönelik işlenmiş suçlarda devletin affetme yetkisi vardır. Yıllardır Kürt deyip Kürt vatandaşımızın hayatlarını çukurlarla zehir edenleri bu millet gördü. Aynı şekilde Alevi diyerek de bunu yaptılar. Milletimiz hangi kökenden hangi inançtan olursa olsun şunu çok iyi biliyor. Son olarak hayat tarzı üzerinden toplumu birbirini düşürmeye çalışanlar yine yanıldı. Ülkemiz terör örgütleriyle diz çöktürülmeye çalışılıyor. Bugün Türkiye 7 düvele karşı duruyor.

Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye, İstiklal Harbimize baksınlar. Malazgirt'ten başlayarak 1000 yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Aynı bedeli ödemek isteyen buyursun gelsin. Hodri meydan. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleriyle bizi arkamızdan bıçaklamaya çalışıyorlar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik böyle de devam edeceğiz. Görüldü ki, bunların derdi bölgeyi DAEŞ'ten temizlemek değil. Ha DAEŞ ha PKK, ha YPG ha FETÖ, ha DHKP-C. Bunların birbirinden hiçbir farkı yok.

Bizi DEAŞ'la mücadele etmiyor diye uluslararası arenada sıkıştıranların, 'Daha ileri gitmeyin' demeleri boşuna değildir. Biz kendi göbeğimiz kendimiz kestik. DEAŞ'a karşı başka terör örgütünü destekleyenlerin oyunları boşa çıkmıştır. Bunların derdi bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer örgütlerden temizlemek değil, bölgenin kan ve ateş denize dönüştürülmesidir. Suriye'deki Irak'taki, Arap, Kürt, Türkmen diğer gruplar, onların oyunlarında piyon olabilir, bizim için 1000 yıllık akrabalığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir. Biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Tehditleri kaynağında yok etme zorundayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te başlar.

Fiyatı 2 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Ayın 15'ne kadar ücretsiz olacak. Hayırlı olsun.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı Çarşısı'nın, ağustosta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü, daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak eseri açıyoruz. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu.

9 kilometrenin üzerinde bir hat. 9 durağı var, günde 50 bin yolcu taşıyacak. Ulaştırma Bakanı iken buraya test sürüşüne geldiğimde gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olmuştu. Gençler artık yeni bir slogan bulsun. Çünkü Keçiören Metrosu bitti. Keçiören Metrosu'nun ilk durağı olan Gazino durağının adı Şehitler Durağı, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu.

Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bugün artık bütün vatandaşlarımız uçakla seyahat etmenin rahatlığını yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehrini, Türkiye'nin başkentiyle birleştirmiş olacağız.

Ankara Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır, başkenttir, siyasetin devletin merkezidir. Turizmden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden hayata kazandırıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa'nın 3'üncü büyük hızlı tren garının açılışını da gerçekleştirdik. Ankara bu projelerle dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri kısa sürede alacaktır. Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük, ülkemiz şehirlerimiz siz vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz.

Bu yıl içerisinde en büyük değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişiklik anayasa değişikliğidir. Vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Yeter söz milletindir, yeter artık karar milletindir. Milletin kararının üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz.