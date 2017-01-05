Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştıracak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dev yatırımının “Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni”nde yaptığı konuşmada 9 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan Anayasa değişikliği görüşmelerine değinerek 'Evet' oyu verenler vatan hainidir." dedi.
EVET OYU VERENLER VATAN HAİNİDİR
Pazartesi açın televizyonları izleyin, Pazartesi'den itibaren Meclis'teki mücadelemizi göreceksiniz. Bir bedel ödenecekse önce CHP milletvekilleri ödeyecek. TBMM'de bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa, onlar Türkiye ve Türkiye Cumhuriyet'ine ihanet ediyordur. Nokta!"