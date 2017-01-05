FETÖ'cü askerlere ilk ceza verildi!

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/ PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yeralan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'ın duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
SUÇLAMALARI REDDEDİP TAHLİYE TALEP ETTİLER
Esas hakkındaki savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.
ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanıklar Yılmaz ve Koçak'a "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI
Heyet, sanıkların cezasında ise herhangi bir indirime gidilmesine yer olmadığına hükmetti.