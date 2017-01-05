İzmir'de adliye yakınında patlama!

İzmir Adliyesi yakınlarında iki ayrı patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristin de süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bir teröristi ise arama çalışmaları devam ediyor.

BOMBALI ARAÇ SONRASI KALAŞNİKOFLA SALDIRDILAR

Teröristler, otoparkın girişinde önce bomba yüklü aracı patlattı, ardından çıkan kargaşada adliyenin içine girmeye çalıştı. O sırada polis ekipleri teröristleri fark etti ve çatışma çıktı. Uzun namlulu silahları bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

EN AZ 6 YARALI

İlk belirlemere göre en az 6 kişi yaralandı. Öldürülen teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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