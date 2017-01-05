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Kraliçe Elizabeth az daha vurulacaktı!

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Kraliçe Elizabeth az daha vurulacaktı!
Dünyanın en uzun süre tahtta oturan monarşi lideri İngiltere Kraliçesi Elizabeth az kalsın, kaza kurşununa hedef oluyordu..
Kraliçe Elizabeth az daha vurulacaktı! Kraliçe Elizabeth az daha vurulacaktı! Kraliçe Elizabeth az daha vurulacaktı!

 

Dünyanın en iyi korunan binalarından biri olan Buckingham Sarayı'nda korumalar gece nöbetindeydi.

Sabah saat 03:00 sıralarında sarayın koridorlarında siyah bir karartı gören koruma, silahını çekti.

Nişan alan koruma "Kıpırdama" diye bağırdı, karşısında bir kaçak görmeyi bekleyen nöbetçi Kraliçe Elizabeth'i görünce ne yapacağını şaşırdı.

"AZ DAHA ATEŞ EDECEKTİM"

90 yaşındaki Kraliçe, uyku tutmayınca biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktığını söyledi. Korumasının "Az daha ateş edecektim" demesi üzerine Kraliçe "Bir dahaki sefere önceden haber veririm, böylece beni vurmak zorunda kalmazsınız" yanıtını verdi.

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