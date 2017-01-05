Diriliş Ertuğrul'a taze kan!

Yılbaşı sonrası diğer dizi yapımcılarının aldığı ortak karar uyan Diriliş Ertuğrul ekibi bu hafta ekranlara gelmedi.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi 72.bölümüyle 11 Ocak çarşamba günü Trt 1 ekranlarında olacak. Önümüzdeki hafta yayınlanacak Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor.
Nefes kesen fragmanla gelen Diriliş yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karşısına geleceğini ortaya koydu.
Yeni bölümde Tefkur'un has adamı olarak gelecek olan Vasilyus karakterini Çağdaş Onur Öztürk oynayacak.
Çağdaş Onur Öztürk kimdir?
16 Ağustos 1979 senesinde dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Başarolu dizi ve film oyuncusu Öztürk Anadolu üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Gazi, Sakarya Fırat, Kuzey Güney, Böyle Bitmesin, Kendine İyi Bak ve Aşktan Kaçılmaz gibi dizilerde rol alan Çağdaş Onur Öztürk son olarak TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Vasilyus karakterini oynamaktadır.
Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak?
Ertuğrul çevreden gelecek saldırılara karşı bir plan içine girmektedir. Kervanlarının güvenliği sağlamak için bu haritayı özenli bir şekilde inceleyecektir.
Yeni düşmanı olan Bizans Tekfuru'nun sarayına gidecek olan Ertuğrul, Tekfur'un has adamı Vasilyus ile karşılaşacaktır. Ertuğrul ile Ural arasında ise büyük bir savaş başlayacaktır.
Ural'ın ölüp ölmeyeceği ise 11 Ocak çarşamba günü Trt 1 ekranlarında yayınalanacak yeni bölümünde belli olacaktır.