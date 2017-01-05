05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:36Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 76.122 -0.03
  • Altın: 137,124 2.60
  • Dolar: 3,6210 1.24
  • Euro: 3,8168 1.88

Günlük emekli maaşı 3 bin 100 euro

»
Günlük emekli maaşı 3 bin 100 euro
Alman otomobil devi Volkswagen'in istifa eden eski CEO'su Martin Winterkorn'un emekli maaşı, günlü olarak 3 bin 100 euroya denk geliyor.
Günlük emekli maaşı 3 bin 100 euro Günlük emekli maaşı 3 bin 100 euro Günlük emekli maaşı 3 bin 100 euro

 

Alman basınında yer alan haberlerde, emisyon skandalının ardından istifa eden 69 yaşındaki Winterkorn’un VW ile sözleşmesinin 2016 sonu itibariyle sona erdiği ve yıllık yaklaşık 1,2 milyon euro emeklilik maaşı alacağı bildirildi.

Söz konusu haberlerde Winterkorn'un alacağı emekli maaşının günlük 3 bin 100 euroya denk geldiği kaydedildi.

Bunun Almanya tarihindeki en yüksek emeklilik maaşlarından biri olduğu aktarılan haberlerde, VW'nin ayrıca eski CEO'nun hizmetine ömür boyu bir araç tahsis edeceği ve ayrıca sözleşme sonunda Winterkorn’a 1,7 milyon euro bonus ödemesi yapacağı ifade edildi.

Öte yandan konuya ilişkin VW’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DİZEL SKANDALININ GEÇMİŞİ

2015 yılının eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve Martin Winterkorn 2015'te istifa etmişti. İstifaya rağmen Winterkorn’un sözleşmesinin 2016 yılının sonuna kadar devam edeceği öğrenilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir acı haber de Çorum'dan: 1 şehitBir acı haber de Çorum'dan: 1 şehitÇorum'un Laçin ilçesinde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.
Bolu'da aç kalan kurtlar, köydeki köpekleri yedi.Bolu'da aç kalan kurtlar, köydeki köpekleri yedi.Bolu'da sert geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürüsü, merkeze bağlı köylere kadar inerek 4 köpeği yedi.
Vali PKK'nın ismini verdiVali PKK'nın ismini verdiİzmir'de düzenlenen hain terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.
ABD'li generalden şok itiraf!ABD'li generalden şok itiraf!ABD'li general Wesley Clark, DEAŞ'ın nasıl kurulduğuna dair şok itiraflarda bulundu.
Günlük emekli maaşı 3 bin 100 euroGünlük emekli maaşı 3 bin 100 euroAlman otomobil devi Volkswagen'in istifa eden eski CEO'su Martin Winterkorn'un emekli maaşı, günlü olarak 3 bin 100 euroya denk geliyor.
Kestiği eşinin cesedini jandarmaya getirdiKestiği eşinin cesedini jandarmaya getirdiBoğazını kestiği eşinin cesedini jandarma komutanlığına getiren zanlı, aynı bıçakla kendini de yaraladı
  • Anneye en acı telefon05 Ocak 2017 Perşembe 17:28
  • FETÖ'nün Türkiye MEB sorumlusu belirlendi05 Ocak 2017 Perşembe 17:14
  • İzmir'de patlama öncesi bakın kim yakalandı?05 Ocak 2017 Perşembe 16:59
  • İzmir'de adliye yakınında patlama!05 Ocak 2017 Perşembe 16:19
  • FETÖ'cü askerlere ilk ceza verildi!05 Ocak 2017 Perşembe 16:18
  • Reina saldırganı alarmı05 Ocak 2017 Perşembe 16:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan! Bedel ödemek isteyen buyursun gelsin05 Ocak 2017 Perşembe 15:30
  • PKK'lı terörist adliyeye sedyeyle getirildi!05 Ocak 2017 Perşembe 15:20
  • Büyük operasyon! 380 işadamı hakkında gözaltı05 Ocak 2017 Perşembe 15:11
  • Amacınız Nedir Arkadaşlar?05 Ocak 2017 Perşembe 14:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri