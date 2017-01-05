06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Vali o örgütün ismini verdi

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Vali o örgütün ismini verdi
İzmir'de düzenlenen hain terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.
Vali o örgütün ismini verdi Vali o örgütün ismini verdi Vali o örgütün ismini verdi

İzmir'deki hain terör saldırısı sonrası Valisi Erol Ayyıldız açıklamalarda bulundu. ValiAyyıldız, "Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada araç içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek, ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere ve 8 tane el bombası ele geçirildi" diye konuştu.

Vali Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.

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