İzmir'deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.
İzmir Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranıyor. Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi. Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.
05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
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Manisa'da terör alarmı
İzmir'deki terör saldırısı sonrası olay yerinden kaçan bir araç için İzmir Manisa karayolunda sıkı güvenlik önlemleri alındı.
İzmir'deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.
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