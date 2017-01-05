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Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması'

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Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması'
Diyanet İşleri Başkanlığı, terör örgütlerine karşı uyarmak için 30 kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme yaptı. Görüşmeler sonrasında 5 ilke belirlendi. Ön görüşmelerin ardından Diyanet, "Cemaat ve Tarikatlar Buluşması" düzenleyecek.
Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması' Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması' Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması'

[Diyanet 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek!]

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa "Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması" düzenleyecek. Toplantı öncesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan 3 kişilik ekip, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı uyarmak için cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.

26 GRUPLA GÖRÜŞÜLDÜ

Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle:

Risale-i Nur Cemati: Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tunahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati

5 İLKE BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler şöyle:

1. Tekfir etmeyeceksin

Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.

2. Ötekileştirmeyeceksin

Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.

3. İslam'dan ayrılmayacaksın

İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.

4. Şahısçı olmayacaksın

Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

5. Şiddete karşı duracaksın

Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.

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