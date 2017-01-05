İşte büyük faciayı önleyen kahraman polisimiz

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

ARACIN KAPIYA YÖNELMESİNE ENGEL OLDU

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

DİĞER TERÖRİSTLERİ KOVALARKEN ŞEHİT OLDU

Araçtan inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Şehit polis memuru, kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü.

YARDIMSEVERLİĞİYLE TANINIYORDU

Adliye ve polis camiasında yardımsever kişiliğiyle tanınan Fethi Sekin, 2014 yılında görevi sırasında manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştı.





Bu arada, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

Fethi Sekin'in Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu, yaklaşık 2 ay önce annesini kaybettiği öğrenildi. Sekin ayrıca evli ve 2 çocuk babası.

KANI YERDE KALMADI

Fethi Sekin kahramanlığı ile İzmir'i büyük bir felaketten kurtarırken adliyedeki diğer polisler olay yerine koştular. Teröristlerle çatışmaya giren polisler, hainleri olay yerinde öldürdüler. Teröristlerden şimdilik sadece biri kaçabildi, onun da peşinde polis var.



