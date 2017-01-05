Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu

İzmir'deki terör saldırısının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.
Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de bombalı araç saldırısında 1 polis memuruyla 1 mübaşir'in şehit olduğu bildirildi. 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.