HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!

TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Meclis'teki görüşmelerde HDP ilk kez PKK'nın yaptığı düşünülen bir saldırıyı kınadı.

İzmir'deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı. HDP ilk kez bir terör saldırısı sonrası Meclis'te diğer partilerle birlikte hareket ederek, saldırıyı kınadı.

TBMM Genel Kurulunda, torba kanun tasarısının görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök söz alarak, İzmir'deki terör saldırısını gündeme getirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis ile mübaşire Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İzmir'deki terör olayının herkesi üzüntüye boğduğunu söyledi. Hamzaçebi, İstanbul'da yılbaşının ilk saatlerinde meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan vahşi saldırı sonrasında İzmir'deki terör olayının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Başkanlık Divanı olarak İzmir'deki terörü şiddetle kınadığını, lanetlediğini ifade eden Hamzaçebi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AK PARTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da saldırıyı kınayarak, teröristlerin İzmir'de bir katliam planladıklarının anlaşıldığını kaydetti. Güvenlik güçlerinin dikkatli, itinalı çalışması sonucu sınırlı eylem gerçekleştirildiğine işaret eden Bostancı, "Ümit ederiz ki güvenlik, istihbarat görevlileri, bundan sonra bu tür girişimleri çok daha etkin, herhangi bir yaralanma, hayat kaybına neden olmayacak şekilde etkisiz hale getirirler." dedi.

CHP

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını ifade ederek, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetledi.

HDP

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, İzmir'deki saldırının kimden gelirse gelsin, toplumsal yaşamı hedeflediğini belirtti. Saldırıyı partisi adına kınadığını vurgulayan Yıldırım, ölü sayısının artmamasını temenni etti. Yıldırım, "Bundan sonra ülkede benzer saldırı ve acıların yaşanmayacağı inancıyla saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi.

MHP

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hain saldırıyı kınadığını dile getirerek, 2017'ye umutla başlamak istediklerini, ancak şehitler vererek başladıklarını söyledi. Şimşek, hükümetin gerekli önlemleri alarak Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmasını, bütün vatandaşların 81 ilde rahatça dolaşabileceği bir Türkiye'yi yeniden oluşturmasını istedi.

İzmir milletvekilleri de yerlerinden söz alarak, saldırıyı kınadı.