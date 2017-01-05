06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 76.386 0.32
  • Altın: 136,447 2.09
  • Dolar: 3,6003 0.66
  • Euro: 3,8159 1.86

Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumu

»
Türkiye'de son haftalarda yaşanan terör saldırılarını yorumlayan emekli Rus istihbaratçı Aleksandr Gurov, 'Türkiye'den öç alıyorlar' dedi.
Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumu
Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumu Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumu Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumu

 

Emekli Rus istihbarat generali Aleksandr Gurov, İstanbul ve İzmir'de meydana gelen terör saldırılarına dikkat çekerek, "Batı, DAEŞ terör örgütü üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'yi korkutmaya çalışıyor" dedi.

TÜRKİYE'YE "KİMİN YANINDASIN" DİYORLAR

Rus uzman Gurov şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bugün Rusya ile yakınlaşıyor. Özellikle Ortadoğu bölgesinde. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Türkiye ve Rusya Suriye'de DAEŞ'e karşı birlikte mücadele ediyor. DAEŞ şimdi Türkiye'den öç almaya çalışıyor. Ama Batı da bu faktörden yararlanarak Türkiye'ye mesaj veriyor: Sen kimin yanındasın? Böylece Batı DAEŞ üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin gözünü korkutmaya çalışıyor."

'ABD VE AVRUPA TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTEMİYOR'

"Türkiye bugün güçlü ülke. Türk ordusu güçlü. Amerika ve Avrupa ise, Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) de almıyorlar."

'TÜRKİYE, RUSYA İLE TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALI'

Gurov sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı. Türkiye'nin terörle mücadelede tecrübesi var. Fakat Rusya da son 20 yılda terörle mücadelede önemli tecrübeler kazandı. Teknoloji, yöntem ve soruşturma tekniği ile diğer konularda. Bugün DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri dünya için tehdit durumunda. Avrupa da Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı ve bizden bazı şeyler öğrenmeleri lazım. Avrupa bence bu mücadeleye tam hazır değil. Rusya, yıllardır terörle mücadele ediyor. Bugün Suriye'de de bu mücadeleye devam ediyor."

SPUTNİK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    Diğer Haberler
    Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumuRus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumuTürkiye'de son haftalarda yaşanan terör saldırılarını yorumlayan emekli Rus istihbaratçı Aleksandr Gurov, 'Türkiye'den öç alıyorlar' dedi.
    Erdoğan'dan İzmir saldırısı açıklamasıErdoğan'dan İzmir saldırısı açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı
    HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Meclis'teki görüşmelerde HDP ilk kez PKK'nın yaptığı düşünülen bir saldırıyı kınadı.
    Terörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu verTerörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu verTerörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu kullan
    Padişahların daha önce duymadığınız sırları!Padişahların daha önce duymadığınız sırları!Padişahların daha önce duymadığınız sırları!
    İzmir'deki patlama anı kameralara böyle yansıdıİzmir'deki patlama anı kameralara böyle yansıdıİzmir'deki patlama anı kameralara böyle yansıdı
  • İşte büyük faciayı önleyen kahraman polisimiz05 Ocak 2017 Perşembe 21:15
  • Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu05 Ocak 2017 Perşembe 21:02
  • Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması'05 Ocak 2017 Perşembe 20:55
  • Manisa'da terör alarmı05 Ocak 2017 Perşembe 20:52
  • Adalet Bakanlığı o haberleri yalanladı05 Ocak 2017 Perşembe 20:48
  • Meteoroloji'den yoğun kar alarmı!05 Ocak 2017 Perşembe 19:12
  • Bir acı haber de Çorum'dan: 1 şehit05 Ocak 2017 Perşembe 18:27
  • Bolu'da aç kalan kurtlar, köydeki köpekleri yedi.05 Ocak 2017 Perşembe 18:25
  • Vali o örgütün ismini verdi05 Ocak 2017 Perşembe 18:15
  • ABD'li generalden şok itiraf!05 Ocak 2017 Perşembe 18:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri