İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliyenin önünde gerçekleştirilen terör saldırısında 1 polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit olmuştu. Bu hain saldırının ardından Amerika'dan vatandaşları için uyarı geldi.
İşte o uyarı:
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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ABD'den İzmir patlaması sonrası vatandaşlarına uyarı
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi, İzmir'de meydana gelen patlama sonrasında Amerikan vatandaşlarını uyardı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliyenin önünde gerçekleştirilen terör saldırısında 1 polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit olmuştu. Bu hain saldırının ardından Amerika'dan vatandaşları için uyarı geldi.
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