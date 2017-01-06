06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama

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Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Steinmeier, terörden bahsederken 'İslamcı' ifadesini de kullanarak bir küstahlığa imza attı.
Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama
Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama

 

Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.''ifadesini kullandı.

SARSILMIŞ(!)

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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