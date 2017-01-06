06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Rusya'ya elma satışları başladı

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Rusya'ya elma satışları başladı
Aylardır soğuk hava deposunda bulunan elmaların iş ve dış piyasaya satışı başladı.
Rusya'ya elma satışları başladı Rusya'ya elma satışları başladı Rusya'ya elma satışları başladı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Elma satışlarında hareket başladı.

3 aydır Soğuk hava deposunda bekleyen Elma, tüccarlar tarafından işlenerek iç ve dış piyasada satışı başladı. Özellikle Rusya pazarının açılmasıyla Rusya ve Irak’a ihracat başladı. Meyve ambarı Korkuteli’de soğuk hava depolarında saklanan Elmalar, sandıklardan seçildikten sonra pazara satılıyor.

Kortaş Soğuk Hava tesisi sahibi Oğün Taş, “Soğuk Hava Tesislerinde tonlarca elma ihracatın başlamasıyla hareketlendi. Şuan Yüzde 70 doluluk oranı var. Tüccarlar elmalarını işleyerek iç pazarın yanında Rusya’ya da elma göndermeye başladılar. Karyağdı Armudunu tam olarak tanıtamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Şuan Elma ve Armut Soğuk Hava deposunda işlemler sonrası Türkiye’nin dört bir yanına ve Rusya pazarına da satılmaya başladı” dedi.

Taş, İlçeye bağlı yayla ve ova mahallerde yetiştirilen elmaların kalitesinin oldukça yüksek ve organik olarak yetiştirildiğinden tüketicinin damak tadı zevkini artırdığı ifade etti.

 

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