06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -16°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 76.386 0.32
  • Altın: 136,447 2.09
  • Dolar: 3,6003 0.66
  • Euro: 3,8159 1.86

Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!

»
Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!
Başbakan Yıldırım İzmir'de açıklamalarda bulundu.
Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!

 

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de konuşuyor. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Yaralıların hayati tehlikesi yok durumları iyi

- Mühimmatlara bakıldığında çok büyük felaketi atlattık. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisi Fethi Sekin, bu olayın önlenmesinde çok büyük bir kahramanlık göstermiştir. 

- Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. 

- Bu ülkeyi bölmek, ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenler asla bunu başaramayacaklar. Bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladı. Önce DEAŞ saldırıyor, ardından PKK saldırıyor sonra sıra sende deyip FETÖ saldırıyor. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Güvenlik güçlerimiz bunlara nefes aldırmayacak. Mücadelenin sonunda kazanan devlet olacaktır.

- Vatandaşlarımız normal hayatlarının akışını değiştirmesinler. Terör örgütlerinğin yapmak istedikleri de budur. Güvenlik güçlerimiz gece demeden gündüz demeden büyük bir azimle görevlerinin başındadır. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın!Başbakan Yıldırım İzmir'de açıklamalarda bulundu.
Şehit evinde yürek yakan diyalogŞehit evinde yürek yakan diyalogÇatışmada şehit olan polis memurunun evinde yürekleri yakan bir diyalog yaşandı.
Rus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumuRus istihbaratçıdan ilginç Türkiye yorumuTürkiye'de son haftalarda yaşanan terör saldırılarını yorumlayan emekli Rus istihbaratçı Aleksandr Gurov, 'Türkiye'den öç alıyorlar' dedi.
Erdoğan'dan İzmir saldırısı açıklamasıErdoğan'dan İzmir saldırısı açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Meclis'teki görüşmelerde HDP ilk kez PKK'nın yaptığı düşünülen bir saldırıyı kınadı.
Terörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu verTerörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu verTerörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu kullan
  • Padişahların daha önce duymadığınız sırları!05 Ocak 2017 Perşembe 22:15
  • İzmir'deki patlama anı kameralara böyle yansıdı05 Ocak 2017 Perşembe 22:00
  • İşte büyük faciayı önleyen kahraman polisimiz05 Ocak 2017 Perşembe 21:15
  • Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu05 Ocak 2017 Perşembe 21:02
  • Diyanet'ten 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması'05 Ocak 2017 Perşembe 20:55
  • Manisa'da terör alarmı05 Ocak 2017 Perşembe 20:52
  • Adalet Bakanlığı o haberleri yalanladı05 Ocak 2017 Perşembe 20:48
  • Meteoroloji'den yoğun kar alarmı!05 Ocak 2017 Perşembe 19:12
  • Bir acı haber de Çorum'dan: 1 şehit05 Ocak 2017 Perşembe 18:27
  • Bolu'da aç kalan kurtlar, köydeki köpekleri yedi.05 Ocak 2017 Perşembe 18:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri