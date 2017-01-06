Şifreli mesajları o iki numaraya göndermiş

Reina saldırganının ‘Alwari’ adlı uygulama üzerinden bilgileri yurt dışında iki numaraya gönderdiği belirlenirken drone’la bölgede keşif yaptıkları da tespit edildi.

Yılbaşı gecesini kana bulayan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Saldırganın, DEAŞ’ın güvenlikli olduğu için Bylock tarzı ‘Alrawi’ denilen uygulama ile kasım ayından itibaren şifreli mesajlaşmalar yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca WhatsApp aracılığı ile katliam öncesi İstanbul’da Taksim, Beşiktaş, Bakırköy gibi ilçelerde kendinin ya da çeşitli eğlence mekanlarının olduğu görüntüleri iki farklı yurt dışı numarasına gönderdiği tespit edildi.

DRONE’LA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Teröristin yakalanması için yapılan operasyonlar kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin ve teröristle bağlantılı adreslerde ele geçirilen iki bilgisayarda yapılan ilk incelemelerde, Reina’nın da aralarında bulunduğu Taksim, Bakırköy, Florya Beşiktaş gibi ilçelere ait olduğu belirlenen yerlerin drone’la çekilmiş görüntüleri ile Reina’nın etrafındaki sokakların yer aldığı kesitlerin dosyaya kaydedilerek silindiği belirlendi.

YILBAŞI ETKİNLİKLERİNE BAKMIŞLAR

Silinen dosyalarda yılbaşı gecesi İstanbul genelindeki eğlence yerlerindeki programların olduğu internetten kopyalanmış ve Word belgesine yapıştırılmış belgeler de bulundu.

Polis tarafından çok yönlü yürütülen çalışmalarda, İstanbul’daki eğlence mekanlarının yılbaşı programlarında uluslararası bir eğlence programı olduğu ve çok sayıda turist bulunduğu için örgütün Reina’da katliam kararı aldığına dair tespiti yapıldı

KAÇAKLARIN ARASINDA ARANIYOR

Katliamı yapan saldırganın olay sonrasında kayıplara karışması akıllara yurt dışına mı kaçtı sorusunu getirdi. MİT, saldırganın deniz yoluyla mülteciler arasına karışıp kaçabileceği ihtimali üzerinde duruyor . İçişleri Bakanlığı tüm hudut kapılarına uyarı yazısıyla saldırganın fotoğraflarını gönderirken, göçmen kaçakçılığı ile ilgili tüm kolluk kuvvetleri de uyarıldı. Kolluk kuvvetlerinin yakaladığı tüm kaçak göçmenlerin tek tek kontrol edildiği, eşkallerine bakıldığı öğrenildi.

DEAŞ’ın kullandığı haberleşme aplikasyonu Alwari Dayala

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